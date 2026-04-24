Россиянам подсказали, как быстро снять блокировку с банковской карты Финансист Елин: блокировку карты можно отменить без посещения банка

Москва24 апр Вести.Отправляться в банк в случае блокировки карты не всегда является наиболее оптимальным вариантом решения проблемы, заявил в интервью агентству "Прайм" эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин. По его словам, логичнее в подобной ситуации использовать биометрию, а если банк требует личного присутствия при ложной блокировке, это является хорошим поводом сменить финансовую организацию.

В 2026 году термин "быстрое снятие ограничений" должен подразумевать скоринг "второй руки" (подтверждение через доверенное устройство или биометрию), а не физическое перемещение клиента почеркнул эксперт

Он пояснил, что в случае трехразового ввода неправильного ПИН-кода владельцу карты действительно придется посетить офис банка, при этом взяв с собой паспорт. Однако в случае фрод-блокировок или при подозрительных транзакциях передовые банки уже используют биометрию. Это может быть звонок с голосовым слепком, селфи-фото с паспортом или подтверждение через "Госуслуги".

Также Елин посоветовал всегда иметь резервную карту в технологичном банке с удаленной верификацией. По его словам, это единственный способ реально защититься от нежданных блокировок.