Доцент Белянчикова: банки блокируют снятие наличных для борьбы с мошенничеством

Эксперт Белянчикова назвала причины отказа в снятии денег в банкомате Доцент Белянчикова: банки блокируют снятие наличных для борьбы с мошенничеством

Москва26 апр Вести.Банкомат может не выдать деньги не только из-за технических неполадок или отсутствия купюр в устройстве, но и в случае подозрения со стороны банка в наличии у клиента недобросовестных действий.

Об этом в разговоре с агентством “Прайм” рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Основная цель блокировки операций — предотвращение мошенничества или отмывания денег. Если с вашей картой были совершены необычные действия, например, попытка снять крупную сумму в другом городе или стране, банк может заблокировать дальнейшие операции до выяснения обстоятельств пояснила эксперт

Белянчикова напомнила об обязанности банков соблюдать законы, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями.

Если происхождение средств на карте вызывает сомнения или клиент внезапно начинает активно снимать наличные, кредитная организация имеет право приостановить транзакцию.

Для быстрого разрешения ситуации эксперт рекомендовала связаться с банком по телефону горячей линии, объяснить ситуацию и пройти идентификацию.

При необходимости гражданин должен быть готов предоставить документы, подтверждающие законность подлежащих снятию средств.

Ранее Белянчикова посоветовала желающим обналичить крупную сумму денег без риска блокировки со стороны банка заранее уведомить о своих действиях кредитную организацию.