Эксперт рассказала, в каких случаях ночные покупки могут насторожить банки Аналитик Веселова: покупки ночью могут вызвать подозрения у банка

Москва18 июн Вести.Ночной платеж сам по себе не вызывает подозрения со стороны банка. Для финансовой организации важнее не сам факт операции, а ее контекст, рассказала в беседе с RT эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Евгения Веселова.

По ее словам, в такой ситуации банк проводит анализ на соответствие суммы привычному поведению клиента, есть ли у платежа понятный получатель и не выглядит ли операция необычной по частоте или маршруту движения средств.

Если человек регулярно оплачивает покупки в позднее время, например заказывает еду, оплачивает что-то на маркетплейсах, — это, как правило, не вызывает вопросов у банков пояснила эксперт

Веселова отметила, что банки оценивают совокупность признаков, а не один фактор.

Банк может насторожить крупная сумма, резкое изменение привычного финансового сценария, серия быстрых переводов или дробление платежа на несколько частей, пояснила эксперт.

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