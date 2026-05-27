Адвокат рассказала, какие денежные переводы могут попасть под проверку Адвокат Мангутова: под проверку могут попасть переводы репетиторам и внукам

Москва27 мая Вести.Банковские службы мониторинга могут обратить внимание на денежные переводы репетиторам, а также внукам от пожилых бабушек и дедушек, предупредила адвокат Диана Мангутова. Операции между своими счетами в разных банках на крупные суммы также находятся в зоне особого риска, добавила она.

В комментарии NEWS.ru Мангутова отметила, что если информация о получателе есть в собственной базе банка о подозрительных переводах, то такая операция может попасть под проверку. Также банк может заинтересовать перевод средств, если в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Самые частые случаи: переводы между своими счетами в разных банках на крупные суммы, когда председатели родительских комитетов и старшие по дому собирают денежные средства. Проверяют самозанятых и репетиторов с десятками входящих переводов, продавцов квартир и машин, пенсионеров, переводящих внукам "на учебу", и тех, кому поступают большие суммы, а они тотчас их переводят пояснила Мангутова

Если перевод совершается с устройства, которое уже есть в базе злоумышленников, то он тоже может стать поводом для проверки. Также привлечь внимание банковских служб мониторинга может нетипичная для клиента операция по сумме и времени.

Кроме того, банки обращают внимание на смену номера телефона за двое суток до перевода. Подозрение, по словам адвоката, вызывает также наличие вредоносного ПО на устройстве клиента.