Особенности банковских систем: почему деньги на карту приходят ночью Юрист объяснила правомерность начисления заработной платы в ночное время

Москва22 июн Вести.Российское трудовое законодательство не накладывает ограничений на время суток, в которое заработная плата должна быть зачислена на счёт сотрудника. Если работодатель соблюдает установленные сроки выплат, то ночные транзакции не считаются правонарушением, сообщила в беседе с RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.

Специалист отметила, что время фактического поступления средств на карту чаще зависит от технических регламентов финансовой организации, а не от действий нанимателя.

Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платёжных систем, а не с действиями работодателя. Основная статья, регулирующая выплату заработной платы, — 136 ТК России. Она устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже, чем каждые полмесяца, — например, в середине месяца и в конце объяснила Исакова

По её словам, на оперативность перевода влияет сразу несколько факторов, включая тип перевода и внутренние алгоритмы обработки данных.

Прежде всего это особенности работы банка: хотя многие кредитные организации обрабатывают платежи круглосуточно, массовые зачисления средств сотрудникам нередко проводятся в ночные или ранние утренние часы. Значение имеет и тип перевода добавила она

Аналитик подчеркнула, что работодатели часто прибегают к зарплатным проектам именно ради сокращения времени задержек при межбанковском взаимодействии.

Важную роль играет и то, в какое время бухгалтерия направила платёжные поручения.

Если бухгалтерия направила платёжные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день. На сроки также влияют внутренние регламенты банков, включая установленные платёжные окна и порядок обработки операций, особенно если речь идёт о переводах между разными банками заключает Исакова

Ночное поступление средств является стандартной технической особенностью и не свидетельствует о нарушениях.