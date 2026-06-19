Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке

Стало известно, в каком регионе России за год сильно выросла средняя зарплата Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке

Москва19 июн Вести.Средний размер заработной платы больше всего за год вырос в Магаданской и Калужской областях, на Чукотке, в Москве и Хабаровском крае, изучило ТАСС данные статистики.

По данным документа, первым среди регионов с быстро растущей зарплатой стала Магаданская область.

За год жители Колымы стали получать больше на 36 тысяч рублей (увеличение с 154,5 тысячи рублей до 190,1 тысячи рублей) - отмечается в сообщении

В число лидеров растущих зарплат еще вошли Чукотка (на 32 тысячи рублей), Москва (почти на 31 тысячу рублей), Калужская область (на 25 тысяч рублей) и Хабаровский край (почти на 24 тысячи рублей).