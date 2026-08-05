Москва5 авгВести.В Москве за год серьезно выросла средняя зарплата. По данным ТАСС, она увеличилась более, чем на 15 тысяч рублей.
Согласно материалам Росстата, в мае 2026 года средняя зарплата в столице составила 183,6 тыс. рублей, а в мае 2025 - 168,4 тыс. рублейпишет агентство
А вот средний размер месячной зарплаты в России в мае 2026 составил 110 216 млн рублей.
При этом, как сообщалось ранее, в трех регионах России этот показатель гораздо выше. Так, жители Чукотки получают в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц, жители Магаданской области – 214,4 тысячи, а жители ЯНАО – 205,3 тысячи.