ТАСС: в Москве средняя зарплата за год увеличилась на 15 тысяч рублей

ТАСС: средняя зарплата в Москве за год выросла на 15 тысяч рублей ТАСС: в Москве средняя зарплата за год увеличилась на 15 тысяч рублей

Москва5 авг Вести.В Москве за год серьезно выросла средняя зарплата. По данным ТАСС, она увеличилась более, чем на 15 тысяч рублей.

Согласно материалам Росстата, в мае 2026 года средняя зарплата в столице составила 183,6 тыс. рублей, а в мае 2025 - 168,4 тыс. рублей пишет агентство

А вот средний размер месячной зарплаты в России в мае 2026 составил 110 216 млн рублей.

При этом, как сообщалось ранее, в трех регионах России этот показатель гораздо выше. Так, жители Чукотки получают в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц, жители Магаданской области – 214,4 тысячи, а жители ЯНАО – 205,3 тысячи.