Росстат: средняя зарплата в Москве за год подскочила более чем на ₽30 тысяч

В Москве средняя зарплата выросла более чем на 30 тысяч рублей за год Росстат: средняя зарплата в Москве за год подскочила более чем на ₽30 тысяч

Москва17 июн Вести.Среднестатистический размер ежемесячного заработка жителей Москвы увеличился почти на 31 тысячу рублей в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на аналитические материалы Росстата.

Согласно данным ведомства, в марте 2026 года усредненная зарплата в столице достигла отметки в 219 618 рублей. В аналогичном периоде 2025 года этот показатель равнялся 188 978 рублям. Так, чистый прирост в годовом исчислении составил 30 640 рублей.

Средний уровень оплаты труда в целом по Российской Федерации по состоянию на март текущего года зафиксирован на отметке 112 654 рубля, что почти в два раза ниже показателей столичного региона.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата на Чукотке за год выросла на 32 тысячи рублей.