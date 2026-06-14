Средняя зарплата на Чукотке за год выросла на 32 тысячи рублей На Чукотке средняя зарплата увеличилась на 32 тысячи рублей

Москва14 июн Вести.Среднемесячная заработная плата в Чукотском автономном округе за год увеличилась более чем на 30 тысяч рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, в марте 2026 года этот показатель достиг 246 444 рублей, тогда как в марте 2025 года он составлял 214 400 рублей. Таким образом, рост превысил 32 тысячи рублей.

Чукотка сохраняет лидерство в России по уровню средних зарплат. Свыше 200 тысяч рублей в месяц получают также жители Москвы — в столице этот показатель составил 219,6 тысячи рублей.

Для сравнения: средняя зарплата по стране в марте 2026 года равнялась 112 654 рублям.