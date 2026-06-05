На Чукотке и в Москве средняя зарплата в марте превысила 200 тысяч рублей

Чукотка и Москва стали лидерами по уровню средних зарплат в России На Чукотке и в Москве средняя зарплата в марте превысила 200 тысяч рублей

Москва5 июн Вести.В марте текущего года в двух субъектах России - Чукотском автономном округе и Москве - средняя заработная плата превысила отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидирующую позицию заняла Чукотка, где среднемесячный доход работающего населения достиг 246 тысяч рублей. В марте 2025 года этот показатель составлял около 214 тысяч рублей.

Второе место по уровню заработков удерживает Москва. Столичные работники в марте в среднем получали 220 тысяч рублей, что на 31 тысячу рублей больше, чем в том же месяце предыдущего года.

В материале указывается, что за первые три месяца года средняя зарплата на Чукотке составила 228 тысяч рублей, увеличившись на 15%. В Москве квартальный показатель достиг 202 тысячи рублей, продемонстрировав рост на 20% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля средняя заработная плата превысила отметку 100 тысяч рублей уже в 14 субъектах Российской Федерации.