Москва7 июнВести.Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область вошли в перечень регионов РФ, где средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, в марте 2026 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Всего таких регионов в марте оказалось 20.
Вершину списка занимают Чукотка и Москва со средними зарплатами 246 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно. На третьем месте с показателем 190 тысяч оказалась Магаданская область.
Замкнули пятерку регионов с самыми большими зарплатами Ямало-Ненецкий АО - 189 тысяч рублей и Сахалинская область - 155 тысяч рублейнаписали в агентстве
Дальше в перечне расположились Республика Саха (154 тысячи), Камчатка (153), Ненецкий (149) и Ханты-Мансийский АО (148 тысяч рублей).
Больше 100 тысяч рублей в среднем получили также жители Мурманской области, Санкт-Петербурга, Московской области, Хабаровского и Красноярского краев, Забайкалья, Калужской, Амурской и Иркутской областей, Приморья и Республики Коми.