ЯНАО вошел в число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

Размер средней зарплаты превысил 100 тысяч рублей в 20 регионах РФ ЯНАО вошел в число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

Москва7 июн Вести.Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область вошли в перечень регионов РФ, где средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, в марте 2026 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Всего таких регионов в марте оказалось 20.

Вершину списка занимают Чукотка и Москва со средними зарплатами 246 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно. На третьем месте с показателем 190 тысяч оказалась Магаданская область.

Замкнули пятерку регионов с самыми большими зарплатами Ямало-Ненецкий АО - 189 тысяч рублей и Сахалинская область - 155 тысяч рублей написали в агентстве

Дальше в перечне расположились Республика Саха (154 тысячи), Камчатка (153), Ненецкий (149) и Ханты-Мансийский АО (148 тысяч рублей).

Больше 100 тысяч рублей в среднем получили также жители Мурманской области, Санкт-Петербурга, Московской области, Хабаровского и Красноярского краев, Забайкалья, Калужской, Амурской и Иркутской областей, Приморья и Республики Коми.