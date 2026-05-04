В ЯНАО быстрее всего начнут получать зарплаты в 200 тысяч рублей

Стали известны российские регионы с наиболее быстрым ростом зарплат В ЯНАО быстрее всего начнут получать зарплаты в 200 тысяч рублей

Москва4 мая Вести.Первым российским регионом, где зарплата половины работников превысит 200 тысяч рублей, станет Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По данным аналитиков, подобный рост также ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане. Эксперты отметили, что в девяти субъектах России медианная зарплата, очищенная от НДФЛ, в начале текущего года превышала 100 тысяч рублей в месяц. При этом еще в шести регионах она находилась в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей.

По словам специалистов, высокие зарплаты чаще всего фиксируют в удаленных районах севера и крупнейших федеральных городах, где рост цен наиболее заметен.

Согласно открытым опросам, сумма в 200 тысяч рублей для значительного числа работающих россиян является фактором "достойного заработка", к которому они стремятся.

Также сообщается, что в пятерку регионов с минимальным сроком достижения зарплаты вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее стало известно, что по итогам февраля средняя заработная плата превысила отметку 100 тыс. рублей уже в 14 субъектах РФ.