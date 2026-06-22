Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа лидируют в рейтинге по доходам населения

НАО и ЯНАО возглавили зарплатный рейтинг регионов РФ Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа лидируют в рейтинге по доходам населения

Москва22 июн Вести.Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами в рейтинге российских регионов по доходам населения. Межрегиональные различия выявили эксперты РИА Новости.

Специалисты использовали показатель отношения медианного среднедушевого дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Расчеты основаны на данных Росстата за 2025 год.

Разница в уровне медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов составляет почти шесть раз (от 147,3 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 25,1 тысячи рублей в Ингушетии) при среднероссийском уровне в 55 тысяч рублей отмечается в сообщении

В лидерах рейтинга оказались НАО (показатель отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 3,99) и ЯНАО (3,98), так как в этих регионах отмечаются высокие зарплаты у газовиков и нефтяников.

На третьем месте с показателем 3,65 располагается Чукотский автономный округ. У Магаданской области показатель составил 3,28. Москва оказалась на пятом месте (3,13).

В нижней части списка расположились Тува и Ингушетия.

По данным агентства, в 2025 году реальные денежные доходы россиян выросли на 7,7%, что ниже показателя роста 2024 года. Доля жителей РФ, доходы которых ниже официального уровня бедности, снизилась с 7,1% до 6,7%.