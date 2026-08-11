Средняя зарплата с начала года сильнее всего выросла на Камчатке и под Магаданом

Названы регионы с самыми высокими темпами роста зарплат с начала года Средняя зарплата с начала года сильнее всего выросла на Камчатке и под Магаданом

Москва11 авг Вести.Самые высокие темпы роста средней зарплаты по региону с начала года показали Камчатский край, Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО, а также Якутия, Чукотка и Республика Тыва, сообщил ТАСС со ссылкой на статистику.

Так, больше всего средняя зарплата выросла на Камчатке. По последним имеющимся данным Росстата, жители региона стали получать почти на 45 тыс. рублей больше по сравнению с январем написали в агентстве

На втором месте по темпам роста оказалась Магаданская область – там размер средней зарплаты вырос на 37,7 тысячи рублей с начала года, Чукотка с 37,4 тысячи рублей заняла третье место. Далее следуют Ямало-Ненецкий АО - 33,8 тысячи рублей, Якутия - 27,6 тысячи рублей и Республика Тыва - 25,6 тысячи рублей.