РИА: названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат РИА: Калужская и Магаданская области стали лидерами по росту зарплат в марте

Москва9 июн Вести.Сильнее всего зарплаты в марте выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Самый быстрый рост был в Калужской области – на 31% в годовом выражении. Также значительный прирост показали Хабаровский край, где жители стали получать на 26% больше, и Магаданская область с ростом на 23% говорится в публикации

На четвертом месте оказалась Республика Алтай, где средние зарплаты в годовом выражении увеличились на 21%, а пятое место разделили Краснодарский край, Новгородская и Московская области – там зарплаты выросли на 20%.