Исследование: в 14 регионах России средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей Исследование: средняя зарплата перешагнула отметку 100 тыс. рублей в 14 регионах

Москва4 мая Вести.По итогам февраля средняя заработная плата превысила отметку 100 тыс. рублей уже в 14 субъектах РФ. Об этом свидетельствуют данные статистики, проанализированные РИА Новости.

Самые высокие трудовые доходы зафиксированы на Чукотке — 208,5 тыс. рублей. Более 150 тыс. рублей зарабатывали жители Москвы (198,4 тыс.), Магаданской области (179,8 тыс.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (176,8 тыс.).

Зарплаты в диапазоне выше 125 тыс. рублей отмечены в Санкт-Петербурге, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях.

При этом работающие в Московской области, Красноярском и Хабаровском краях, согласно исследованию, получают более 100 тыс. рублей.

Наиболее значительное увеличение зарплат в феврале в годовом выражении показал Хабаровский край — рост на 23%, до 109 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии, учитывая доходы всех сотрудников, включая высокооплачиваемых. В среднем по стране в феврале этот показатель составил 103,9 тыс. рублей, что на 15% выше уровня прошлого года.