Средние зарплаты в 25 регионах России в мае превысили 100 тысяч рублей

Стали известны регионы России с высокими средними зарплатами Средние зарплаты в 25 регионах России в мае превысили 100 тысяч рублей

Москва2 авг Вести.Средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей в 25 регионах России, лидером по ежемесячным выплатам стала Чукотка, приводит данные статистики РИА Новости.

Самые высокие средние зарплаты в России в мае получали на Чукотке - 260,7 тысячи рублей отмечается в сообщении

На втором месте – Магаданская область (214,5 тысячи рублей), далее следует Ямало-Ненецкий автономный округ (205,4 тысячи рублей)​​​.

Выше 150 тысяч рублей зарплаты зафиксированы в шести регионах страны, более 100 тысяч рублей – в 16.