Средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в трех регионах России ТАСС: средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в трех регионах России

Москва4 авг Вести.В трех российских регионах средняя зарплата в мае нынешнего года превысила 200 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В материале сказано, что наибольнейший показатель зафиксирован на Чукотке (260,7 тысячи рублей). На втором месте расположилась Магаданская область (214,4 тысячи рублей), а затем идет ЯНАО (205,3 тысячи рублей).

При этом средний размер зарплаты по стране в мае достиг 110 216 рублей, как следует из этой информации.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, сколько пенсионных баллов даст средняя зарплата. Кроме того, он предупредил, что с 1 сентября в России изменятся правила оплаты сверхурочной работы.