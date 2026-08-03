Москва3 авг Вести.Более 4 баллов накопит за 2026 год работник, получающий зарплату в 114 тысячи рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

При зарплате в 114 тыс. рублей в 2026 году у работника будет сформировано 4,592 ИПК, а при зарплате в 120 тыс. рублей - 4,834 ИПК пояснил эксперт

По его словам, в прошлом году средний размер зарплат вырос на 14,28%, с 89 069 рублей до 101 784 рублей. Балынин считает, что в текущем году рост продолжится – по его прогнозам, средняя зарплата достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тыс. рублей.