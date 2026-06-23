Соцфонд: пенсии работающих россиян за год выросли на 2,5 тысячи рублей

Названа средняя пенсия работающих россиян в 2026 году Соцфонд: пенсии работающих россиян за год выросли на 2,5 тысячи рублей

Москва23 июн Вести.Средний размер пенсии работающих пенсионеров в мае текущего года вырос до почти 24 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

Если быть точнее, на 1 мая 2026 года эта сумма составила 23 721 рубль, тогда как годом ранее она не превышала 21 106 рублей.

Наиболее высокие пенсионные выплаты среди работающих пенсионеров зафиксированы в Чукотском автономном округе - там граждане получают в среднем 39 383 рубля.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России за последние два года увеличилась почти на 4,5 тысячи рублей.