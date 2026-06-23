Москва23 июнВести.Средний размер пенсии работающих пенсионеров в мае текущего года вырос до почти 24 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.
Если быть точнее, на 1 мая 2026 года эта сумма составила 23 721 рубль, тогда как годом ранее она не превышала 21 106 рублей.
Наиболее высокие пенсионные выплаты среди работающих пенсионеров зафиксированы в Чукотском автономном округе - там граждане получают в среднем 39 383 рубля.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия в России за последние два года увеличилась почти на 4,5 тысячи рублей.