Соцфонд РФ: средний размер пенсии в стране в июне составил 25,4 тысячи рублей

Названа средняя пенсия россиян Соцфонд РФ: средний размер пенсии в стране в июне составил 25,4 тысячи рублей

Москва18 июл Вести.Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил более 25,4 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, которые приводит РИА Новости.

На первое июня 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 402 рубля отмечается в сообщении

По данным Соцфонда, в прошлом году она была около 23 454 рублей. В лидерах по уровню пенсионных выплат - Чукотский автономный округ - 42 270 рублей.

Ранее эксперт рассказал, какие документы нужны для оформления пенсии в РФ с июля.