Эксперт рассказал, какие документы нужны для оформления пенсии в РФ с июля Юрист Маршани: теперь для оформления пенсии достаточно паспорта и СНИЛС

Москва17 июл Вести.В России с 7 июля текущего года упростили оформление пенсии: теперь для большинства граждан достаточно предъявить паспорт и СНИЛС, все остальные сведения Социальный фонд РФ запрашивает самостоятельно. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал юрист Тимур Маршани.

По словам эксперта, теперь СФР в автоматическом режиме запрашивает данные о стаже и заработке гражданина через Единую цифровую платформу и межведомственное взаимодействие, обращаясь к работодателям, налоговой службе и другим госструктурам.

Юрист также отметил, что новый приказ Министерства труда РФ заменил правила от 2021 года и объединил требования ко всем видам пенсий - страховым, накопительным и государственным.

Советую действовать на опережение. За 2 или 3 года до выхода на пенсию закажите выписку из индивидуального лицевого счета через "Госуслуги". Если какие-то периоды работы отсутствуют, подтвердите их трудовой книжкой или запросом в архив. Это позволит получить пенсию сразу в максимальном размере сказал Маршани

При этом юрист обратил внимание на ряд исключений. Речь идет о периоде работы до 2002 года, стаже за границей и специальном стаже во вредных условиях, если сведения о них не оцифрованы, уточнил Маршани. Он добавил, что такую информацию все еще необходимо подтверждать документами.