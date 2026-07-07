Москва7 июл Вести.Министерство труда и социальной защиты России утвердило обновленный порядок назначения ряда пенсионных выплат. Об этом заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с "Российской газетой".

Новый ведомственный приказ, который консолидирует все требования в едином нормативном акте, вступает в силу 7 июля и заменяет собой действовавший ранее перечень от 2021 года.

Регулируемые правила касаются назначения страховой, накопительной пенсий, фиксированной выплаты к ним с учетом повышения, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Как рассказал Говырин, конкретизируются требования к документам, удостоверяющим личность, возраст, место жительства и гражданство. Он пояснил, что для большинства граждан обычный паспорт закрывает все четыре эти позиции, устраняя необходимость получать отдельные справки о возрасте из ЗАГС или о регистрации из МВД.

В статье говорится, что особое внимание в приказе уделено детям, появившимся на свет спустя 300 и более дней после смерти супруга их матери. Такие положения, актуальные при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, были введены после постановления Конституционного суда и последующего закона от 28 ноября 2025 года, который расширил круг получателей социальной пенсии по потере кормильца.

Уточняется, что для оформления выплаты в этих случаях потребуются свидетельство о рождении, подтверждение брака матери с умершим, судебный акт об установлении факта отцовства и доказательства того, что мужчина при жизни планировал стать отцом. В качестве таких доказательств, по его словам, выступают согласие на применение репродуктивных технологий и договор с медицинской организацией, причем эти же материалы ранее уже были исследованы судом. Обратиться за пенсией можно будет через портал "Госуслуги", клиентские службы Соцфонда и МФЦ.

Помимо этого, с 2027 года меняется порядок учета стажа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Как пояснили в Соцфонде, присмотр за близкими и родственниками со следующего года будет подтверждаться для пенсии по новым правилам. Информация о периодах присмотра должна будет предоставляться до их начала, а не после, как это происходит в настоящее время.

До конца 2027 года необходимо будет зафиксировать уход, осуществленный в 2026 году или ранее, для его учета при назначении пенсии. При оформлении также потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним, тогда как в настоящее время такое подтверждение требуется лишь в случае раздельного проживания ухаживающего и его подопечного.

Ранее стало известно, что с 1 августа 2026 года в России автоматически пересчитают специальные доплаты к пенсиям нескольким категориям граждан, включая работающих пенсионеров, бывших летчиков, шахтеров и россиян, которым в июле исполнилось 80 лет.