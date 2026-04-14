Россиянам рассказали о нововведениях при подсчете стажа для начисления пенсии В России изменился алгоритм подсчета стажа при назначении пенсии

Москва14 апр Вести.Изменение в России правил расчета стажа при назначении страховых пенсий затронуло многодетные семьи, родителей близнецов, а также имеющих стаж работы в сельской местности.

Об этом говорится в материале РИА Новости, которое изучило соответствующие документы правительства РФ.

Согласно нововведению, теперь периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет будут полностью учитываться в страховом стаже наравне с рабочими периодами. Ранее существовало ограничение – общая продолжительность такого "декретного" стажа не могла превышать 6 лет. Таким образом, если ранее стаж засчитывался максимум за четырех детей, то по новым правилам учитывается все время ухода за детьми до 1,5 лет, что важно для семей с пятью и более детьми.

Кроме того, кабмин уточнил механизм расчета стажа для тех, кто работал в отраслях, связанных с сельским хозяйством. Этот стаж дает право на доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и проработавших в сельской местности не менее 30 лет. Надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к пенсии и сохраняется даже в случае переезда пенсионера в город. Теперь в "сельский" стаж без каких-либо ограничений включаются все периоды ухода за детьми до 1,5 лет.

Кроме этого, скорректирован порядок учета страхового стажа для родителей близнецов: при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком. Например, при рождении двойни стаж составит три года, тройни – 4,5 года. Если в семье родились четверо детей – шесть лет. Ограничения по общей продолжительности учитываемого стажа в этом случае также отсутствуют.

