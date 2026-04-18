Москва18 апр Вести.Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал изданию Лента.ru о том, что пенсионеры могут увеличить выплаты за счет длительного стажа и исправить ошибки Соцфонда, которые, возможно, были допущены ранее.

Депутат отметил, что чаще всего из стажа выпадают служба в армии, работа в 1990 годы или по договорам, которые не были учтены при назначении пенсии, уход за инвалидами, пожилыми людьми старше 80 лет и детьми до полутора лет.

Так, например, если раньше лимит составлял 6 лет и максимум за четверых детей, то с 1 января 2026 года в стаж засчитываются периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Однако для того, чтобы получить прибавку, нужно подать заявление, поскольку сам фонд перерасчет не сделает.

Для перерасчета нужно проверить стаж онлайн в личном кабинете на "Госуслугах" или сайте Социального фонда, заказать выписку из лицевого счета рассказал Свищев

Затем данные необходимо сверить с трудовой книжкой, военным билетом или свидетельствами о рождении детей. Если будут найдены расхождения, то надо подать заявление с копиями подтверждающих документов в Социальный фонд лично, через МФЦ или "Госуслуги".

При отказе следует обращаться в суд, советует депутат Госдумы. Он отметил, что госпошлина для пенсионеров не взимается, а суды регулярно встают на их сторону.