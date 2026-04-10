Москва10 апр Вести.Российским пенсионерам, которые получают выплаты путем их зачисления на банковскую карту, не следует беспокоиться, что их пенсия будет приостановлена из-за того, что они долго не снимают деньги. Об этом в разговоре с агентством "Прайм" рассказал управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.

Деньги считаются полученными сразу после зачисления, даже если пенсионер не совершает никаких операций по карте.

Правило "шести месяцев" не действует, когда пенсия приходит на банковскую карту. Конституционный суд РФ прямо указал: если доставка пенсии производится через банк путем зачисления на счет пенсионера, то факт ее длительного неполучения в принципе невозможен, поскольку с момента зачисления денег на счет пенсия считается фактически полученной объяснил юрист

Он также уточнил, что правило о приостановке выплат при шестимесячном неполучении касается тех, кто забирает выплаты, пользуясь услугами почты — на дому или в кассе учреждения.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую тактику обмана пожилых россиян, представляясь сотрудниками Социального фонда и угрожая "блокировкой" положенных выплат.