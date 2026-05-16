График выплаты пенсий скоррекутируется из-за длинных выходных в июне Экономист Проданова: из-за длинных выходных в июне пенсии выплатят досрочно

Москва16 мая Вести.В июне некоторые граждане РФ получат пенсии досрочно из-за длинных выходных по случаю Дня России (12 июня). Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт пояснила, что зачисление пенсионных выплат на карту происходит с 3-го по 25-е число каждого месяца в зависимости от банка обслуживания и региона проживания.

Из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств — в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня рассказала Проданова

Ранее сообщалось, что длинные выходные в июне никак не повлияют на выплату детских пособий.