Три выходных на День России: что будет с выплатой детских пособий в июне

Москва16 мая Вести.Длинные выходные по случаю Дня России (12 июня) никак не повлияют на выплату детских пособий. Соответствующая информация опубликована на сайте Социального фонда РФ.

Речь идет о таких мерах поддержки, как ежемесячное пособие в связи рождением и воспитанием ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Обычно эти пособия выплачиваются третьего числа каждого месяца. Трехдневные выходные пройдут с 12 по 14 июня и никак не пересекаются с этой датой. 3 июня 2026 года также выпадает на будний день, поэтому оснований для досрочной выплаты пособий нет.

Ранее россияне получили такие пособия досрочно из-за майских праздников.