Следующие длинные выходные в России пройдут с 12 по 14 июня

Москва12 мая Вести.Следующие продолжительные выходные в России наступят в июне и продлятся с 12-е по 14 число, сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

В соответствии с трудовым законодательством, четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику — Дню России, уточнила она в беседе с РИА Новости.

В мае россияне уходили на длинные выходные в течение двух недель подряд, что было связано с праздничными мероприятиями по случаю 1 и 9 Мая, которые официально являются нерабочими.