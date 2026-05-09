Россияне второй раз за май отправились на длинные выходные В России начались длинные выходные, следующая рабочая неделя будет короткой

Москва9 мая Вести.В России стартовали очередные продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня Победы. В 2026 году этот праздник выпал на субботу, поэтому в соответствии с трудовым законодательством нерабочими днями станут 9, 10 и 11 мая.

Поскольку последняя из названных дат приходится на понедельник, то следующая рабочая неделя будет укороченной.

До этого россияне уходили на длинные выходные неделей ранее, что было связано с праздничными мероприятиями по случаю 1 Мая, который официально является нерабочим.

Ранее продолжительные выходные были приурочены к Дню защитника Отечества, а также к Международному женскому дню.

В Трудовом кодексе России закреплено 14 праздничных дней. Если праздник выпадает на выходной день, то переносится на один из будней.

В текущем году, как и в 2025-м, общее количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118.