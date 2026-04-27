Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в мае Доцент Балынин: россиян в мае ждет 12 выходных дней

Москва27 апр Вести.В предстоящем мае жителей России, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидает 19 рабочих дней и 12 выходных.

Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью РИА Новости.

Специалист пояснил, что из 31 календарного дня в мае текущего года на выполнение служебных обязанностей придется немногим более половины месяца, в то время как оставшееся время будет отведено для отдыха.

Балынин уточнил, что в майский календарь включены два официальных нерабочих праздника. Речь идет о 1 мая, когда в стране отмечается Праздник Весны и Труда, а также о 9 мая — Дне Победы.

Ранее член Ассоциации юристов России Иван Курбаков заявил, что работа в выходные или праздники оплачивается в двойном размере либо работодатель предоставляет дополнительный выходной, рассказал РИА Новости