Депутат Стенякина: длинные выходные в мае не повлияют на оклады россиян

Москва15 апр Вести.Наличие праздничных дней в мае не повлияет на размер окладов россиян по итогам месяца, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Для сотрудников на сдельной оплате труда предусмотрена компенсация за простой, вызванный дополнительными выходными.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также дополнительные выходные, установленные правительством РФ рассказала законодатель в разговоре с ТАСС

Выплата премий будет зависеть от условий, установленных руководством конкретной организации. Для работников с почасовой или сдельной оплатой труда зарплата рассчитывается, исходя из фактически отработанного времени или объема выполненной работы.

В мае вы отработаете меньше рабочих часов (или дней) и по этой логике должны были бы получить меньше денег. Но действующее трудовое законодательство сокращает ваше неравенство по сравнению с положением "окладников" объяснила парламентарий

Стенякина добавила, что если сотрудник работает по стандартной пятидневной неделе и не привлекался к работе в праздничные дни (1 и 9 мая), то за них ему должно быть выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого определяет работодатель.

А если вы привлекались к работе в праздничные дни, то оплата производится в двойном размере добавила депутат

В мае 2026 года для россиян, которые трудятся по пятидневной неделе, будет 19 рабочих и 12 нерабочих дней, включая выходные и праздничные.

Первая часть праздников продлится с 1 по 3 мая — с пятницы по воскресенье.

День Победы 9 мая в этом году выпадает на субботу, и, согласно законодательству, если он совпадает с выходным, то переносится на ближайший рабочий день.

Таким образом, выходной с субботы переносится на понедельник и вторые длинные выходные продлятся с 9 по 11 мая.