Будни работающих 1 и 9 мая россиян оплачиваются в двойном размере Эксперт Подольская: работа в майские праздники оплачивается в двойном размере

Москва30 апр Вести.Время, проведенное сотрудниками на работе в праздничные дни 1 и 9 мая, должно быть оплачено в размере не ниже двойной ставки за час или день работы, исчисленной от его стандартного заработка.

Об этом в разговоре с ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Собеседница агентства добавила, что положения коллективного договора могут предусматривать и более высокую оплату труда в период длинных выходных.

Подольская добавила, что работник может отказаться от двойной оплаты за свой труд в майские праздники и выбрать другой вариант компенсации — одинарную оплату и дополнительный день отдыха.

Эксперт напомнила, что повышенная оплата также предусмотрена в случае переноса выходного дня, например, на 11 мая.

Однако в этом случае в трудовом законодательстве прописаны нормативы, установленные для статуса выходного, а не праздничного дня, пояснила Подольская.

В предпраздничный день 30 апреля россияне с пятидневным графиком работы будут трудиться на час меньше.