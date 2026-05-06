Член ОП РФ Машаров: работа на 9 Мая должна оплачиваться в двойном размере

Россиянам рассказали, как оплачивается работа на 9 Мая Член ОП РФ Машаров: работа на 9 Мая должна оплачиваться в двойном размере

Москва6 мая Вести.За работу 9 Мая сотрудники должны получать двойную оплату либо отгул, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая. Праздничным является только 9 мая.

Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере либо компенсирована отгулом пояснил эксперт

За работу в выходной сотруднику, который трудится по пятидневке, тоже положена двойная оплата или отгул.