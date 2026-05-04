РИА: россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая

Россиянам напомнили, в какие дни отдыхают в мае люди с шестидневкой РИА: россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9 мая

Москва4 мая Вести.Россияне с шестидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать только 9-го, а 11 мая у них останется рабочим днем. Об этом агентству РИА Новости рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева.

Для работников с шестидневной рабочей неделей перенос праздничного выходного дня в честь Дня Победы не производится, и они отдыхают только 9 мая, а 11 мая будет для них рабочим днем сказала Рогалева

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выступление президента России Владимира Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир.