Россиянам рассказали, как продлить отдых на майские праздники Депутат Стенякина: продлить майские праздники можно, взяв отпуск на пять дней

Москва25 апр Вести.Россияне могут продлить майские праздники на пять дней, взяв отпуск с 4 по 8 мая, таким образом они смогут отдохнуть сразу 11 дней подряд, рассказала РИА Новости член гомитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатеринка Стенякина.

Можно написать заявление на отпуск продолжительностью пять календарных дней, с 4 по 8 мая​​​. Получатся настоящие майские каникулы - 11 дней, но в этом случае работник ощутимо потеряет в деньгах заявила парламентарий

Она пояснила, что в мае всего 19 рабочих дней и каждый из дней является более "дорогим" в плане запрлаты. Однако есть еще один вариант: взять отпуск с 27 по 30 апреля. В этом случае отдых продлится девять дней подряд, но отпускные дни выпадут на апрель, в котором 22 рабочих дня и стоимость одного рабочего дня ниже.

Стенякина напомнила, что в 2026 году у россиян в мае будет по три выходных - на 1 Мая и на день Победы. По словам депутата, это самые короткие праздники за последние восемь лет. Кроме того, между ними граждан ждет полноценная рабочая неделя.