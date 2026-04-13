Москва13 апр Вести.Отпуск в мае является одним из самых невыгодных месяцев с точки зрения финансов, в этой связи отпускные дни лучше брать с 4 по 8 число, чтобы получить сразу одиннадцать свободных дат, рассказала в беседе с ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Она напомнила, что в 2026 году майские выходные продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 числа месяца.

Самый выгодный с точки зрения продолжительности отдыха вариант - взять отпуск на рабочие дни между этими периодами, то есть с 4 по 8 мая. В этом случае можно получить непрерывный отдых почти на 11 дней - с 1 по 11 мая отметила Голубева

Кроме того, по словам эксперта, можно использовать альтернативную стратегию и взять на эти дни отгул или попросить гибкий график, если на то будет воля руководства.

По словам Голубевой, май в принципе считается наименне выгодным для отпуска с финансовой точки зрения, так как он включает в себя большое количество выходных и праздничных дней, когда стоимость работы оценивается выше. При этом отпускные считаются по среднему заработку, а зарплата - по рабочим дням. Таким образом, стоимость одного майского рабочего дня выше и, уходя в отпуск, человек теряет больше потенциального дохода.