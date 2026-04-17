Эксперт рассказала, как будет оплачиваться отпуск в майские праздники Эксперт Голубева: дни майских праздников продлевают отпуск, но не оплачиваются

Москва17 апр Вести.Майские праздники не считаются днями отпуска, поэтому не оплачиваются, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяну Голубеву.

Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска. Это означает, что такие дни продлевают фактический период отдыха, но не подлежат оплате отметила эксперт

Она уточнила, что при оформлении отпуска с 1 мая на 14 календарных дней отпуск продлится 16 дней, но оплатят из них только 14.