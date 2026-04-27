Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в майские праздники Юрист Зернов: работа в майские праздники оплачивается в двойном размере

Москва27 апр Вести.Работа в праздничные дни, в том числе в мае, должна оплачиваться в двойном размере, согласно российскому законодательству. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Как указано в статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере уточнил юрист

Праздничные выходные в текущем году установлены кабинетом министров РФ с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в России началась короткая рабочая неделя. Россияне будут работать только четыре дня: с 27 по 30 апреля.