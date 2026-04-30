Минтруд: майские праздники в РФ в 2027 году продлятся 6 дней

Майские праздники в 2027 году продлятся 6 дней Минтруд: майские праздники в РФ в 2027 году продлятся 6 дней

Москва30 апр Вести.Майские праздники в России в следующем год продлятся шесть дней. Об этом сообщает Минтруд.

Ведомство представило календарь праздничных и выходных дней на 2027 год, согласно которому россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая следующего года.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков напомнил, что каждый год выходные дни, выпадающие на праздничные, переносятся, чтобы время труда и отдыха распределялось оптимально.

В ведомстве также сообщили, сколько дней предстоит отдыхать в 2027 году на Новый год.