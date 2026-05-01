Россиян в 2027 году ожидают 5 сокращенных рабочих недель и одна шестидневная

Минтруд РФ рассказал о сокращенных рабочих и шестидневных неделях в 2027 году Россиян в 2027 году ожидают 5 сокращенных рабочих недель и одна шестидневная

Москва1 мая Вести.Граждан России в 2027 году ожидает одна шестидневная рабочая неделя и еще пять сокращенных, сообщило Министерство труда и социальной защиты (Минтруда) России.

Предварительный календарь праздничных и выходных дней на следующий год размещен на ведомственном канале в мессенджере MAX.

Проект соответствующего постановления правительства также опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что короткие рабочие недели запланированы на периоды с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня, а также с 27 по 30 декабря.

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в середине февраля и, согласно планам Минтруда, продлится с 15 по 20-е число.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин напомнил, что в июне в связи с празднованием Дня России россияне будут отдыхать три дня подряд.