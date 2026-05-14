Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели в 2026 году Короткие рабочие недели в России будут еще в июне, ноябре и декабре

Москва14 мая Вести.Граждан России до конца года ожидают еще три короткие рабочие недели, следует из производственного календаря, который изучило ТАСС.

Короткие рабочие недели ожидаются в июне, ноябре и декабре отмечается в сообщении.

В июне короткая неделя будет из-за Дня России, граждане страны отдохнут три дня подряд, с 8 по 11 июня - рабочие дни. 4 ноября россияне отметят День народного единства. Рабочими днями будут: 2-3 и 5-6 ноября.

В декабре ждет трехдневная рабочая неделя, с 28 по 30 декабря. 31 декабря - выходной.