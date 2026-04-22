Граждан России в преддверии майских праздников ожидает первая из двух короткая рабочая неделя, которая продлится три дня — с 27 по 30 апреля.
Это следует из утвержденного правительством РФ в конце 2025 года производственного календаря.
На следующей неделе россияне будут работать только четыре дня, после чего их ждут длинные выходные продолжительностью в три дня.
Четверг, 30 апреля, является предпраздничным днем, поэтому рабочий день сократится на один час.
В пятницу, 1 мая, в России будут отмечать День весны и труда.
Ранее стало известно, что в мае 2026 года ожидается 19 рабочих дней и 12 выходных.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что наличие праздничных дней в мае не повлияет на размер окладов граждан по итогам месяца.