Россиян в 2027 году ожидает семь коротких рабочих недель

Стало известно, сколько коротких рабочих недель будет в 2027 году Россиян в 2027 году ожидает семь коротких рабочих недель

Москва9 авг Вести.Граждан России ждут семь сокращенных рабочих недель в 2027 году. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил в беседе с ТАСС, что в следующем году из семи коротких рабочих недель две будут трехдневными, а еще пять – четырехдневными.

Первая короткая рабочая неделя придется на февраль и продлится с 24-го по 26-е число. Еще одна трехдневная неделя ожидается в ноябре – с 1-е по 3-е число.

В первой половине 2027 года будет 4 четырехдневных рабочих недели: с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня. Пятая четырехдневка будет под занавес года: с понедельника по четверг, 27 – 30 декабря, добавил Балынин.

Россиян до конца 2026 года ожидают два периода с сокращенными рабочими неделями – в ноябре и декабре.