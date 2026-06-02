В 2027 году россиян ожидает единственная шестидневная рабочая неделя в феврале

Москва2 июн Вести.В следующем году для граждан России, работающих по пятидневному графику, предусмотрена всего одна шестидневная рабочая неделя.

Об этом сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости.

Эксперт уточнила, что данная рабочая неделя придется на период с 15 по 20 февраля, причем суббота, 20 февраля, будет рабочим днем. Такое изменение связано с переносом выходного дня с 20 февраля на 22 февраля, что позволит создать трехдневные непрерывные выходные с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества.

Аналитик отметила, что производственный календарь на 2027 год пока находится на стадии проекта и еще не утвержден правительством России официально. Однако представленный документ уже дает полное представление о будущей организации рабочего времени, заключила Рогалева.

Ранее заведующий кафедрой Университета имени О. Е. Кутафина Надежда Черных рассказала, что россияне могут продлить отдых на майских праздниках, присоединив к нему дни отпуска.