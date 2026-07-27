Доцент Петкилев: в 2027 году у россиян на пятидневке будет 118 выходных дней

Подсчитано количество выходных в 2027 году у работающих 5 дней россиян Доцент Петкилев: в 2027 году у россиян на пятидневке будет 118 выходных дней

Москва27 июл Вести.Россияне, работающие по пятидневному графику, в 2027 году смогут рассчитывать на 118 выходных дней, сообщил доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Он добавил, что эти подсчеты сделаны на основе проекта производственного календаря, разработанного Министерством труда и социальной защиты РФ.

По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней сказал Петкилев РИА Новости

Юрист подчеркнул, что окончательное утверждение документа планируется осенью, поэтому названные им цифры являются предварительными. Вместе с этим Петкилев подчеркнул, что существенных изменений в проекте производственного календаря не ожидается.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать 1 сентября — День знаний — выходным для родителей первоклассников.