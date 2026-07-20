Доцент Копылов: россиян в августе ожидает 21 рабочий день и 10 выходных

Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в августе Доцент Копылов: россиян в августе ожидает 21 рабочий день и 10 выходных

Москва20 июл Вести.В августе россиян ожидает 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе, сообщил доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) Станислав Копылов в комментарии РИА Новости.

Эксперт пояснил, что в последнем месяце лета не запланированы государственные праздники, поэтому дополнительных дней отдыха не будет.

Этот месяц насчитывает 21 рабочий день и 10 выходных заявил Копылов

Ранее стало известно, что ближайшие длинные выходные ожидают россиян только на новогодних праздниках: в 2026 году их больше не ожидается.