Летом 2026 года у россиян будет 65 рабочих дней

Россияне летом 2026 года будут работать 65 дней Летом 2026 года у россиян будет 65 рабочих дней

Москва8 мая Вести.Граждане России в летний период 2026 года проведут на работе 65 дней, что на два дня превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

Лето 2026 года действительно окажется более "рабочим" по сравнению с прошлым годом отметила она

Подольская объяснила эту динамику тем, что в текущем году государственные праздники не повлекли за собой дополнительных переносов выходных дней на летние месяцы.

Ранее директор департамента Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева заявила, что в июне россиян ждут трехдневные выходные 12-14 июня по случаю Дня России.