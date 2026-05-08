Москва8 маяВести.Граждане России в летний период 2026 года проведут на работе 65 дней, что на два дня превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.
Лето 2026 года действительно окажется более "рабочим" по сравнению с прошлым годомотметила она
Подольская объяснила эту динамику тем, что в текущем году государственные праздники не повлекли за собой дополнительных переносов выходных дней на летние месяцы.
Ранее директор департамента Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева заявила, что в июне россиян ждут трехдневные выходные 12-14 июня по случаю Дня России.