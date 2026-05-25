Москва25 маяВести.В июне 2026 года жители России смогут воспользоваться последними в текущем году продолжительными выходными днями, связанными с празднованием Дня России.
Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с РИА Новости.
По словам эксперта, трехдневный период нерабочих праздничных дней, который продлится с 12 по 14 июня, станет заключительным из продленных выходных в 2026 году.
Ранее в Социальном фонде РФ сообщили, что длинные выходные по случаю Дня России (12 июня) никак не повлияют на выплату детских пособий.