Граждан России в июле ожидают 23 рабочих дня и 8 выходных

Раскрыто, сколько дней россияне будут работать и отдыхать в июле Граждан России в июле ожидают 23 рабочих дня и 8 выходных

Москва29 июн Вести.В июле россияне при стандартной пятидневной рабочей неделе будут трудиться 23 дня, а отдыхать — 8 дней.

Соответствующими подсчетами поделилась доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а 8 приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья сказала эксперт в разговоре с РИА Новости

Долотина добавила, что, согласно утвержденному правительством РФ производственному календарю, в июле нет государственных праздников, поэтому дополнительных выходных дней не предусмотрено.